Millionen Menschen träumen vom Mega-Lottogewinn, aber nur sehr wenige gewinnen ihn tatsächlich. Derzeit sind im Eurojackpot 120 Millionen Euro zu holen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Riesensumme liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Aber was bedeutet das eigentlich?

Sicherer Gewinn bei 139.838.160 verschiedenen Tipps

„Gibt man 139.838.160 verschiedene Tipps ab, denn so viele verschiedene Kombinationen gibt es, dann würde man auf jeden Fall gewinnen“, erklärt Lisa Hanzl, Ökonomin am Lehrstuhl für angewandte Statistik der FU Berlin. Lohnen würde sich das aber nicht: Ein Tipp kostet 2 Euro, man müsste also etwa 280 Millionen Euro zahlen, um 120 Millionen Euro zu erhalten.

Mehr Verkehrstote als Lotto-Hauptgewinner

Wer nur einen Tipp abgibt, hat eine sehr geringe Chance. Hanzl rechnet vor: Es ist 70 Mal wahrscheinlicher, in Deutschland in diesem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden, als mit einem Tipp den Jackpot zu gewinnen.

Auch wenn man nur auf den Tag der Ziehung blickt, passieren andere Dinge viel eher als ein Hauptgewinn. Das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, ist laut Hanzl viel höher, als an dem Tag mit einem Tipp den Eurojackpot zu knacken.

Jede Zahl ist gleich gut

Manche Menschen schauen sich an, welche Zahlen im Eurojackpot schon lange nicht mehr gezogen worden sind. Die Zahl 12 etwa wurde schon 50 Ziehungen in Folge nicht mehr ausgespielt. Wäre sie also mal wieder dran?

„Nein, die Ziehung ist jedes Mal ein komplett unabhängiges Ereignis“, erläutert die Expertin. Die Wahrscheinlichkeit ist für jede Zahl jedes Mal gleich groß.

Aber wie viele Tipps müsste man denn ausfüllen, um wenigstens irgendetwas zu gewinnen? In der niedrigsten Gewinnklasse beträgt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 49.

„Wenn man die Tipps geschickt kombiniert, müsste man 30 bis 40 Tipps abgeben“, betont Hanzl. Aber auch da gelte: „Die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Geld investiert, als man rausbekommt, ist sehr hoch.“

Lotto-Rekorde

Jackpot

Im Juni 2023 knackte ein Spieler aus Schleswig-Holstein den Jackpot: 120 Millionen Euro, der aktuell höchste Lotteriegewinn in dem Bundesland. Im November 2022 gewann ein Teilnehmer aus Berlin bereits die gleiche Summe.

6aus49

Im Januar 2024 gewann ein Spieler aus Mittelfranken bei 6aus49 den Rekord-Jackpot von 48,58 Millionen Euro

SuperEnalotto

Der aktuelle europäische Rekord wurde in der Lotterie SuperEnalotto in Italien erzielt. Unglaubliche 371 Millionen Euro wurden laut Tagesschau auf insgesamt 90 Lottospieler in Neapel aufgeteilt. Da – statt wie in Deutschland aus 49 – in Italien sechs Richtige aus 90 Zahlen getippt werden müssen, passieren Lottogewinne dort besonders selten.

EuroMillionen

Der höchste Einzelgewinn in Europa wurde im Dezember 2023 bei EuroMillionen in Österreich verzeichnet. Satte 240 Millionen Euro konnte der Glückspilz abräumen und setzte dafür 20 Tipps ein. Der letzte davon brachte ihm die Rekordsumme ein.

Powerball

Der Rekord-Jackpot aller Zeiten im Spiel Powerball von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar – aktuell entspricht das umgerechnet etwa 2,2 Milliarden Euro – wurde im November 2022 geknackt.