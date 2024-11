(eyn/spot) 22.11.2024 - 14:08 Uhr , aktualisiert am 22.11.2024 - 14:08 Uhr

1 Jan Böhmermann durchforstet bei "Lass dich überwachen!" die digitale Vergangenheit seiner Studiogäste. Foto: ZDF/Lennart Speer.

Jan Böhmermann klärt in "Lass dich überwachen!" wieder über die Spuren auf, die wir täglich im Internet hinterlassen. Noch im November erscheint eine neue Ausgabe der Satireshow im ZDF.











Jan Böhmermann (43) flimmert zum zweiten Mal in diesem Jahr mit seiner Show "Lass dich überwachen!" über die Bildschirme. Am 27. November zeigt das ZDF um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe der Sendung, in der der Datenschutz auf den Prüfstand gestellt wird.