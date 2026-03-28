Wie gelb die Realo-Grünen sind: Sieg des Liberalismus, Ende der FDP?

Mit dem Scheitern der FDP bei zwei Landtagswahlen scheint die Idee des Liberalismus am Ende. Oder lebt sie in Gestalt der Grünen weiter?
Der Befund ist bitter. Die FDP schafft es nicht mehr, die einst lebendige liberale Idee zu verkaufen. Ihr Freiheitsbegriff, meinen Kritiker, beinhaltet kaum mehr als das Verbot eines Tempolimits. Das beobachtet auch Sebastian Bukow vom Trierer Institut für Demokratie- und Parteiforschung. „Die Freien Demokraten haben die Karte des Gesellschaftsliberalismus zuletzt nicht mehr gespielt“, sagt er. Für die Grünen sei es leicht gewesen, diese Karte einzusammeln.