Wie geht indisches Butter Chicken?: Neue Kochschule und Eventlocation in Leinfelden eröffnet

Ritika Blankenhorn hat ihre neue Kochschule und Eventlocation in Leinfelden eröffnet und gibt ihr Wissen und ihre Rezepte gerne weiter.
Auf der Arbeitsfläche steht schon alles bereit, was gleich benötigt wird: Butter, Sahne, frischer Koriander, und die berühmten indischen Gewürze, die das Gericht besonders machen. Im Kühlschrank wartet das Hühnchen, das schon über Nacht in Joghurt, Ingwer, Knoblauch und Gewürzen eingelegt wurde. Heute kocht Ritika Blankenhorn mit der Reporterin Butter Chicken – ein bekanntes Gericht der indischen Küche, das fast immer auf den Karten indischer Restaurants steht. „In Indien wird das aber nur zu besonderen Anlässen zubereitet“, verrät Ritika Blankenhorn. Hühnchen wird allerdings viel in Indien gegessen, sowie Lamm und Fisch. Rind und Schwein so gut wie nie – die Hindus halten die Kuh selig und essen daher kein Rindfleisch, und die Muslime essen kein Schweinefleisch. Das eingelegte Hühnchen kommt jetzt bei hoher Temperatur in den Ofen.