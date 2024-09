Wie geht es weiter?: Die Sondersendungen nach Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

1 Louis Klamroth stellt bei "hart aber fair" die Frage: "Wie verändern diese Wahlen das Land?" Foto: WDR/Julia Sellmann

Wie geht es nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jetzt weiter? Was sagen Politikerinnen und Politiker zum Ergebnis? Diese und weitere Fragen sollen in mehreren Sendungen am Montag im TV erörtert werden.











Sachsen und Thüringen haben gewählt, die Regierungsfindung beginnt. Wie es weitergehen wird, ist noch offen. Im deutschen Fernsehen werden am 2. September passend zu den Landtagswahlen mehrere Sondersendungen gezeigt, in denen erste Fragen beantwortet werden sollen - und in denen auch die Politik selbst zu Wort kommen wird.