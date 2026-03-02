Die aktuelle Situation im Iran beschäftigt auch viele bekannte Deutsch-Iraner. Sie nutzen ihre Stimme, um weiter auf die Lage der Menschen und die Hoffnung auf einen Neuanfang hinzuweisen.
Seit den koordinierten Luft- und Raketenangriffen Israels und der USA auf Ziele im Iran am Samstag verfolgen auch in Deutschland viele Menschen mit iranischen Wurzeln die Entwicklungen in ihrer Heimat - darunter mehrere Prominente. Schauspielerin Jasmin Tabatabai (58), die in Teheran geboren wurde, macht seit Jahren immer wieder auf die Lage im Iran aufmerksam. Auch jetzt nutzt sie ihren Instagram-Account, um Stimmen, Videos und Berichte aus dem Land weiterzuverbreiten.