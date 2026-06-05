Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Wie sich der Gesundheitszustand der Kronprinzessin entwickelt, möchte der Hof erst nach dem erfolgten Eingriff mitteilen.
Dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) an einer Lungenfibrose leidet, ist seit dem Jahr 2018 bekannt. Ihr Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Am Freitagmorgen hat der Palast mitgeteilt, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Wie es ihr geht, möchte man von offizieller Stelle erst wieder kommentieren, nachdem der Eingriff erfolgt ist.