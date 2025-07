Wie gefährlich sind heimische Schlangen?

6 Ringelnatter (Deutschland): ungiftig. Bei den jetzt beobachteten schwarzen Schlangen handelt es sich um eine Variante der heimischen Ringelnatter. Foto: Imago/Imagebroker

Was Schlangen angeht, kann man in Deutschland ruhig schlafen. Nur zwei Schlangenarten sind giftig. Ganz anders sieht in Afrika, Amerika, Asien und Australien aus. Dort müssen sich Urlauber vor gefährlichen Kriechtieren in Acht nehmen.











Link kopiert



In Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Regionen Deutschlands sind kleine schwarze Schlangen gesichtet worden. Die Kriechtiere, die in Gärten, an Waldrändern oder auf Spazierwegen entdeckt wurden, sorgen mit ihrer dunklen Färbung für Verunsicherung. Doch kein Grund zur Panik. Es handelt sich nicht um entlaufene oder invasive gefährliche Exoten, sondern um eine Mutation der hiesigen Ringelnatter. Die schwarze Färbung entsteht durch eine genetische Anomalie - den sogenannten Melanismus.