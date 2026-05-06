Das Hantavirus macht derzeit Schlagzeilen. Auch in Stuttgart gibt es immer wieder Fälle. Muss man nun vorsichtig sein? Der Mediziner Jörg Latus vom Robert Bosch Krankenhaus klärt auf.
Das Hantavirus ist zurück in der öffentlichen Wahrnehmung: Ein Ausbruch auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Doch auch in Stuttgart und der Region kommt es immer wieder zu Infektionen. Der Mediziner Jörg Latus, Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart, erklärt im Interview, wie gefährlich der Erreger ist und wie man sich schützen kann. Da Hantaviren die Nieren schädigen können, hat der Experte für Nierenleiden mehrere groß angelegte Studien zu Langzeitfolgen der Erkrankung durchgeführt.