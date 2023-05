1 Routine-OP: Gut 190 000 künstliche Kniegelenke wurden 2018 in Deutschland implantiert. Foto: picture alliance/dpa/Florian Schuh

Wer vor einer planbaren Operation steht, kann sich den Ort des Eingriffs aussuchen. Doch wie findet man eigentlich ein gutes Krankenhaus? Ein Kriterium sollten Patienten unbedingt beachten.









Stuttgart - Ins Krankenhaus muss fast jeder irgendwann einmal. Das ist in Deutschland zum Glück kein Problem. Es gibt fast 1600 allgemeine Krankenhäuser, die über eine ausreichende Bettenzahl verfügen. Deshalb sind nennenswerte Wartezeiten, wie es sie in vielen europäischen Ländern vor planbaren Eingriffen gibt, im deutschen Versorgungsalltag so gut wie unbekannt. Patienten haben vielmehr die Qual der Wahl – sie können sich eine Klinik aussuchen, wenn sie es möchten.