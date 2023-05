Eisenmann pocht auf Schulstart am 18. Januar

Corona-Beschlüsse in Baden-Württemberg

1 Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) planen für Baden-Württemberg einen Sonderweg. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Stuttgart - Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat am Dreikönigstag auf die neuen Corona-Regeln reagiert und ihre Position bekräftigt: „Unser Ziel ist, Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg ab dem 18. Januar wieder flächendeckend zu öffnen.“ Auch für die Abschlussklassen soll es vom 18. Januar nach Möglichkeit mit dem Präsenzunterricht weitergehen. Dazu werde es nächste Woche auf der Basis dann vorliegender Daten erneut Gespräche geben, so Eisenmann.