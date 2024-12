Wie Ermittler bei „Cold Cases“ vorgehen

1 Mit einem Fahndungsplakat sucht die Polizei Unterfranken nach Hinweisen zu einem Mordfall. Ende 1990 war der 16 Jahre alte Klaus Berninger in Wörth am Main umgebracht worden. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Foto: dpa/Polizei Unterfranken

Hunderte Mordfälle in Deutschland sind noch ungeklärt. Die Polizei nennt sie „Cold Cases“. Manche dieser Verbrechen liegen mehrere Jahrzehnte zurück und sind bis heute ungeklärt. Künstliche Intelligenz könnte den Ermittlern helfen, aber nicht alles ist erlaubt.











Klaus Berninger ist 16 Jahre alt, als er in einem Wald an der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern getötet wird. Das ist jetzt 34 Jahre her. Doch der Täter ist nach wie vor nicht überführt. Die Polizei hat zwar einen Verdächtigen, aber keine handfesten Beweise gegen ihn, auch weil mögliche Mitwisser mauern.