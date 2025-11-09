Wie er wohl seinen Martini trank?: Harry und Meghan feiern bei Kris Jenners Bond-Geburtstagsparty

Kris Jenner hat ihren 70. Geburtstag mit einer glamourösen James-Bond-Party in Beverly Hills gefeiert. Unter den 300 geladenen Gästen: Prinz Harry und Herzogin Meghan. Während Harry ernst dreinblickte, strahlte Meghan übers ganze Gesicht.
Kris Jenner lädt zum 70. Geburtstag - und die Promi-Welt kommt. Die Reality-TV-Ikone feierte am Samstag eine opulente James-Bond-Party in Beverly Hills - und unter den rund 300 geladenen Gästen befanden sich auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Die Wahl des 007-Themas war laut "Page Six" eine Anspielung auf die Zahl 70. Bereits zu ihrem 60. Geburtstag hatte Jenner fulminant gefeiert, damals im Stil von "Der große Gatsby".