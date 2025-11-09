Wie er wohl seinen Martini trank?: Harry und Meghan feiern bei Kris Jenners Bond-Geburtstagsparty

Kris Jenner hat ihren 70. Geburtstag mit einer glamourösen James-Bond-Party in Beverly Hills gefeiert. Unter den 300 geladenen Gästen: Prinz Harry und Herzogin Meghan. Während Harry ernst dreinblickte, strahlte Meghan übers ganze Gesicht.

Kris Jenner lädt zum 70. Geburtstag - und die Promi-Welt kommt. Die Reality-TV-Ikone feierte am Samstag eine opulente James-Bond-Party in Beverly Hills - und unter den rund 300 geladenen Gästen befanden sich auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Die Wahl des 007-Themas war laut "Page Six" eine Anspielung auf die Zahl 70. Bereits zu ihrem 60. Geburtstag hatte Jenner fulminant gefeiert, damals im Stil von "Der große Gatsby".

Als exklusive Location diente laut "TMZ" die 165-Millionen-Dollar-Villa von Jeff Bezos und Lauren Sanchez in Beverly Hills. Die britische Seite "Daily Mail" hat Bilder von der Ankunft der Stars vor Ort parat: Während Harry mit ernstem Gesichtsausdruck zur Party schritt, strahlte Meghan an seiner Hand über das ganze Gesicht. Die Herzogin trug ein figurbetontes schwarzes Oberteil kombiniert mit einem Wickelrock, der den Blick auf eines ihrer Beine freigab.

Harry mit Mohnblume im Knopfloch

Der Prinz hielt sich an den Klassiker und trug einen schwarzen Smoking mit Fliege. Ein besonderes Detail: Im Knopfloch trug Harry eine Mohnblume - eine Ehrerweisung anlässlich des britischen Remembrance Day, der am kommenden Dienstag begangen wird. Die rote Mohnblume ist in Großbritannien das Symbol des Gedenkens an die Gefallenen der Weltkriege.

Kim Kardashian in Royalblau

Auch Gastgeberin Kris Jenner zeigte sich in Bestform. Sie erschien in einer schulterfreien, karmesinroten Robe mit voluminösem Rock, der in mehreren Rüschenreihen bis zur Schleppe auslief. Das hochgesteckte Haar ließ ihre funkelnden Ohrringe zur Geltung kommen, schwarze Opernhandschuhe rundeten den glamourösen Look ab.

Tochter Kim Kardashian sorgte ebenfalls für Aufsehen. Sie glänzte in einem hautengen, royalblauen Kleid mit rückenfreiem Schnitt, das ihre berühmten Kurven perfekt in Szene setzte. Der transparente Rock mit silbernen Akzenten verband Glamour und Sexyness - ganz im Stil der Reality-Königin.

Keine Kameras erlaubt

Insider berichteten, dass bei der Feier selbst keine Reality-TV-Kameras zugelassen waren. Bekannt sei nur, dass auch ein Musikstar aufgetreten sein soll. Von ihnen waren einige vor der Location gesichtet worden.

Denn zu den weiteren Stars vor Ort zählten auch die Sängerinnen Adele und Mariah Carey sowie Rapper Snoop Dogg. Neben Kim Kardashians "All's Fair"-Kolleginnen Sarah Paulson und Naomi Watts und Harry und Meghans Nachbarin Oprah Winfrey war zudem auch Schauspieler Vin Diesel anwesend, um nur einige zu nennen.