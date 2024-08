Wie entwirft Michael Mauer neue Autos?: Für den Designchef von Porsche beginnt alles mit dem linken Vorderrad

1 Michael Mauer: ein Traditionalist, der Trends setzt – hier mit dem vollelektrischen Porsche Vision 357. Foto: //Jörg Krauthöfer

Michael Mauer prägt wie kein anderer die Außendarstellung der Marke Porsche. Und das seit nunmehr 20 Jahren. Wer ist diese Koryphäe des Autodesigns?











Es beginnt mit dem linken Vorderrad. Schon immer. Es war das Runde, das Michael Mauer schon als Kind vor dem Eckigen zeichnete. Seine Autoentwürfe entstehen bis heute nach diesem Muster. Auch wenn er sie nicht mehr selbst zu Papier bringt, so nimmt sein Design nach wie vor von diesem Punkt aus Gestalt an. Heute visualisieren meist Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seine Ideen per Computer.