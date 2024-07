Wie Eltern auf Vorwürfe reagieren (sollten): Mein Sohn ein Mobber? Niemals!

1 Da liegt nicht nur der Ranzen am Boden. Aber was ging dem Ganzen voraus? Foto: imago images/Thomas Koehler

Eine Schulsozialarbeiterin berichtet über einen Mobbing-Fall an einer Stuttgarter Grundschule, bei dem Eltern das Problem noch verschärft haben. Wie sollten sich Mütter und Väter verhalten, wenn das eigene Kind zum Täter wird?











Streit auf dem Schulhof ist normal. Wenn ein Kind mal nicht mitspielen darf, dann sei das noch kein Mobbing, betont Luise Müller (Name geändert), eine erfahrene Schulsozialarbeiterin an zwei Stuttgarter Grundschulen. Anders war es bei dem Fall, um den es im Folgenden gehen wird. Ein Viertklässler sei über Monate von Klassenkameraden systematisch geärgert worden. Raffael, wie er hier heißen soll, sei zwar auch in den unteren Klassenstufen nie besonders gut integriert gewesen, aber im letzten Schuljahr auf der Grundschule sei es eskaliert. Bis er irgendwann nicht mehr in die Schule kommen wollte.