Wie einst König Frederik: Prinzessin Isabella von Dänemark feiert ihren Abschluss

Prinzessin Isabella von Dänemark hat ihren Schulabschluss gemacht - an genau dem Gymnasium, an dem schon Vater König Frederik 1986 seinen Abschluss erlangte. Die Studentenmütze setzte ihr Bruder Kronprinz Christian auf.
Prinzessin Isabella von Dänemark (19) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Tochter von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) hat am Dienstag (23. Juni) ihren Abschluss gemacht. Gegen 13 Uhr bekam sie am Øregård Gymnasium im Kopenhagener Vorort Hellerup die traditionelle weiße Studentenmütze aufgesetzt - und beendete damit drei Jahre Schulzeit an genau jener Schule, an der einst auch ihr Vater seinen Abschluss machte. König Frederik hatte 1986 am Øregård Gymnasium sein Examen abgelegt.