Wie einst König Frederik: Prinzessin Isabella von Dänemark feiert ihren Abschluss

Prinzessin Isabella von Dänemark hat ihren Schulabschluss gemacht - an genau dem Gymnasium, an dem schon Vater König Frederik 1986 seinen Abschluss erlangte. Die Studentenmütze setzte ihr Bruder Kronprinz Christian auf.

Prinzessin Isabella von Dänemark (19) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Tochter von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) hat am Dienstag (23. Juni) ihren Abschluss gemacht. Gegen 13 Uhr bekam sie am Øregård Gymnasium im Kopenhagener Vorort Hellerup die traditionelle weiße Studentenmütze aufgesetzt - und beendete damit drei Jahre Schulzeit an genau jener Schule, an der einst auch ihr Vater seinen Abschluss machte. König Frederik hatte 1986 am Øregård Gymnasium sein Examen abgelegt.

Nach ihrer letzten Prüfung wurde die Prinzessin von ihrer Familie empfangen, die sich vor der Schule versammelt hatte, um mit ihr zu feiern. Eine besondere Rolle übernahm dabei ihr älterer Bruder, Kronprinz Christian (20): Er setzte seiner kleinen Schwester die traditionelle Abschlussmütze auf. Christian selbst hatte im vergangenen Jahr am nahegelegenen Ordrup Gymnasium sein Abitur gemacht.

Glückwunsch vom Königshaus

Auch das dänische Königshaus veröffentlichte auf seinen offiziellen Kanälen Bilder vom großen Tag der Prinzessin. Dazu hieß es: "Die ganze Königsfamilie war am Øregård Gymnasium versammelt, um Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabella zu feiern, die heute ihren Abschluss gemacht hat." Weiter erklärte das Königshaus, die Prinzessin könne nun ihre Schulzeit hinter sich lassen und bald ein neues Kapitel beginnen. Nach den Sommerferien werde sie ihren Wehrdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse antreten.

Die frischgebackene Absolventin selbst zeigte sich gegenüber der Presse erleichtert und stolz. "Es ist fantastisch, endlich hier zu stehen, nach drei Jahren am Øregård Gymnasium, und ich habe die drei Jahre wirklich sehr genossen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie die Prüfungen gelaufen sind. Ich bin mega-glücklich und stolz auf mich selbst", sagte sie laut der dänischen Rundfunkanstalt DK.

Gefeiert werden soll der Abschluss zunächst im Familienkreis. Außerdem wolle sie einige ihrer Freundinnen besuchen, die ebenfalls ihren Schulabschluss machen. In den kommenden Tagen steht für Isabella wie für viele andere Absolventinnen und Absolventen die traditionsreiche Abschlusszeit in Dänemark auf dem Programm, zu der die charakteristische Studentenmütze gehört. Am 26. Juni erhält die Prinzessin bei der offiziellen Abschlussfeier am Øregård Gymnasium ihr Zeugnis.

Wehrdienst in Slagelse wartet

Nach dem Sommer wartet bereits die nächste Herausforderung. Die 19-Jährige tritt ihren Wehrdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse an und gehört dort zu den ersten Wehrpflichtigen, die den neuen, elf Monate langen Dienst absolvieren. Vor Beginn der Ausbildung möchte Isabella die freie Zeit noch genießen: Sie freue sich darauf, den Sommer mit ihrer Familie sowie ihren bisherigen und künftigen Absolventenkollegen zu verbringen.

Auch auf den bevorstehenden Militärdienst blickt die Prinzessin mit Vorfreude. Sie hoffe, sich dort persönlich weiterzuentwickeln und an ihre Grenzen zu gehen. Zugleich sei ihr bewusst, dass die elf Monate eine große Herausforderung würden - die Erfahrung werde aber "mega spannend" und könne ihr viel bringen. Mit ihrer Entscheidung folgt Isabella zugleich ihrem Bruder: Auch Kronprinz Christian absolvierte seinen Wehrdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse.