Tom Cruise als Antiheld mit zu viel Bauch und zu wenig Haar? Das gab es 2008 bereits in einer kleinen Rolle in "Tropic Thunder" zu sehen. Für "Digger" verwandelt er sich nun hauptberuflich zum Schmierlappen.
Denkt man an Tom Cruise (63), so denkt man in aller Regel an einen Geheimagenten mit Faible für unmögliche Missionen oder an einen Kampfpiloten mit der "Gier nach Tempo". Er legte sich in "Edge of Tomorrow" und "Krieg der Welten" schon mit Aliens an, entlockte Jack Nicholson (89) in "Eine Frage der Ehre" eines der berühmtesten Zitate der Filmgeschichte ("Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen!") und führte als Jerry Maguire schnurstracks zum Schotter.