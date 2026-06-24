Tom Cruise als Antiheld mit zu viel Bauch und zu wenig Haar? Das gab es 2008 bereits in einer kleinen Rolle in "Tropic Thunder" zu sehen. Für "Digger" verwandelt er sich nun hauptberuflich zum Schmierlappen.

Denkt man an Tom Cruise (63), so denkt man in aller Regel an einen Geheimagenten mit Faible für unmögliche Missionen oder an einen Kampfpiloten mit der "Gier nach Tempo". Er legte sich in "Edge of Tomorrow" und "Krieg der Welten" schon mit Aliens an, entlockte Jack Nicholson (89) in "Eine Frage der Ehre" eines der berühmtesten Zitate der Filmgeschichte ("Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen!") und führte als Jerry Maguire schnurstracks zum Schotter.

All diese und noch viele weitere ikonische Rollen können in einem Videozusammenschnitt bewundert werden, den Cruise auf seinem offiziellen Instagram-Account gepostet hat. Darin ruft er auch noch einmal in Erinnerung, dass er zwar bislang meist den Part als rechtschaffener Held gepachtet hatte - aber eben nicht immer. Als fieser Vampir Lestat saugte er schon Brad Pitt (62) das Blut aus, als Auftragskiller in "Collateral" zwang er Jamie Foxx (58) zur Mord-Komplizenschaft.

"In den vergangenen 46 Jahren hatte ich das Privileg, gemeinsam mit unzähligen talentierten Künstlern und Filmteams diese Charaktere, Geschichten und Filme für euch alle zu erschaffen", heißt es zu dem Video. Doch mit dem gekonnt zusammengeschnitten Clip will Cruise in erster Linie gar nicht auf die glanzvolle Vergangenheit blicken, sondern die Aufmerksamkeit auf seinen kommenden Film lenken.

In "Digger" des oscarprämierten Regisseurs Alejandro González Iñárritu (62) geht Cruise die wohl ungewöhnlichste Hauptrolle seiner langen Karriere an. Eine, so scheint es, für die er sich zumindest in Teilen von seiner überdrehten Nebenfigur Les Grossman aus der derben Komödie "Tropic Thunder" hat inspirieren lassen.

Les Grossman lässt grüßen

Der kurze Teaser zu "Digger", der am Ende des "Retrospektive"-Trailers angehängt ist, zeigt den sonst so gestählten Actionstar mit Wampe und Haarproblemen, die er mit einem Cowboyhut kaschiert. Auch in der Ben-Stiller-Kriegskomödie "Tropic Thunder" von 2008 rockte Cruise einen ähnlichen Schmierlappenlook und wusste in den wenigen Minuten, in denen er als Choleriker mit Halbglatze zu sehen war, ein herausragendes Comedy-Talent an den Tag zu legen.

Eine ähnlich überdrehte Dynamik zeigt er nun offenbar auch in "Digger" - im englischen Original zusätzlich mit ausgeprägtem Südstaatenakzent. Was genau es mit seiner Rolle Digger Rockwell und dem Spaten im Logo auf sich hat, ist allerdings noch nicht bekanntgegeben worden. Die Kurzbeschreibung von Filmstudio Warner Bros. ist so kryptisch wie der Teaser: Cruises Charakter wird als "der mächtigste Mann der Welt" beschrieben, der "sich auf eine verzweifelte Mission begibt, um zu beweisen, dass er der Retter der Menschheit ist, bevor die von ihm ausgelöste Katastrophe alles zerstört".

Zumindest in diesem Aspekt scheint Cruise seinen gängigen Rollen treu zu bleiben: Selbst als Möchtegern-Cowboy mit Gewichtsproblemen versucht er wieder, die Welt zu retten - wenn auch offenbar vor sich selbst. Zur Seite gestellt wird ihm hierfür ein starkes Ensemble: In weiteren Rollen sind unter anderem Deutschlands Hollywoodstar Sandra Hüller sowie Jesse Plemons, John Goodman und Riz Ahmed zu sehen.

Final wird das Rätsel zum Inhalt des Films am 1. Oktober gelüftet, wenn "Digger" in den deutschen Kinos anläuft. Die Mission, bis dahin Neugierde zu schüren, hat Cruise aber eindeutig angenommen. Und: Alejandro González Iñárritu schaffte es mit seinem Film "The Revenant" bekanntlich sogar, Pechvogel Leonardo DiCaprio in die Riege der Oscarpreisträger zu heben. Cruise wartet noch immer auf einen regulären Goldjungen, im vergangenen Jahr hatte er "nur" einen Ehrenoscar für sein Schaffen erhalten.