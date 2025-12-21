Wie einst Diana: Prinz George hilft bei Essensausgabe für Obdachlose

Prinz George begleitete Vater Prinz William zu "The Passage". Der Zwölfjährige half beim Weihnachtsessen für Obdachlose. Besonders rührend: Er unterschrieb im Gästebuch auf derselben Seite wie einst seine Oma Diana, als sie die Organisation 1993 mit William besuchte.

Prinz George (12) hat seinen Vater, Prinz William (43), vergangene Woche zu einem besonderen Termin bei der Obdachlosenhilfe "The Passage" begleitet. Die beiden halfen dort bei der Ausgabe von Weihnachtsessen. Der Besuch kurz vor Weihnachten 2025 markiert einen emotionalen Meilenstein: Genau 32 Jahre ist es her, dass Prinzessin Diana (1961-1997) ihren Sohn William, damals elf Jahre alt, zum ersten Mal in dieselbe Einrichtung mitnahm, um ihm den Wert von Mitgefühl und Wohltätigkeit zu vermitteln. Nun war es an William, diese Tradition an seinen ältesten Sohn weiterzugeben.

Prinz George zeigte dabei laut "Daily Mail" keinerlei Berührungsängste. Mick Clarke, der Leiter von "The Passage", berichtete begeistert, dass der junge Prinz sofort bereit war, mitzuhelfen. Während sein Vater William sich um den Rosenkohl kümmerte, half George in der Küche bei der Zubereitung der Yorkshire Puddings für das große Weihnachtsessen.

Neben der Arbeit in der Küche stellte George Care-Pakete für Bedürftige zusammen, die unter anderem Gutscheine, Hygieneartikel und Socken enthielten. Auch beim Schmücken des Weihnachtsbaums - eine Spende aus der Westminster Abbey - packte er fleißig mit an. Auf Instagram teilte der Palast ein Video des Besuchs.

Emotionaler Moment im Gästebuch

Der bewegendste Moment des Tages fand jedoch am Ende des Besuchs statt. William und George unterschrieben im Gästebuch der Organisation. Dabei wurde eine Seite aufgeschlagen, die bereits zwei prominente Namen trug: "Diana, 14. Dezember 1993" und "William, 14. Dezember 1993". Dass George seinen Namen mit dem Datum "16. Dezember 2025" nun direkt darunter setzen durfte, ließ den Zwölfjährigen sichtlich staunen. Ein leises "Wow. Okay" war von ihm zu hören, als er die Handschrift seiner Großmutter sah.

Für Prinz William war es sichtlich ein "stolzer Papa-Moment". Er stellte George auch dem Paar Sarah und Brian vor, die sich durch die Hilfe von "The Passage" kennengelernt haben und bald heiraten wollen. George hörte aufmerksam zu, als sie von ihrer Geschichte und der Bedeutung von Gemeinschaft erzählten.

Teddybären für die Mini-Royals

Trotz der ernsten Hintergründe kam der Humor nicht zu kurz. Zwischen William und Mick Clarke - einem Tottenham-Fan - entbrannte die übliche freundschaftliche Rivalität über Fußball, da sowohl William als auch George glühende Fans von Aston Villa sind.

Bevor die beiden Royals zum traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham Palace aufbrachen, gab es noch ein kleines Geschenk für zu Hause: "The Passage" überreichte drei Teddybären - einen für jedes der drei Kinder von William und Kate.