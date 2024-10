Wie eine kleine Grapefruit: Serena Williams musste wegen Zyste am Hals operiert werden

1 Serena Williams musste sich einer Operation unterziehen. Foto: IMAGO/MediaPunch

Serena Williams musste sich wegen einer Zyste am Hals operieren lassen. Das gab die einstige Tennisspielerin auf TikTok bekannt. "Ich bin so dankbar und glücklich, dass alles gut gegangen ist", schreibt sie.











Serena Williams (43) hat in einem TikTok-Video über ihren zurückliegenden Eingriff wegen einer Zyste am Nacken gesprochen. Der kurze Clip zeigt die einstige Tennisspielerin mit einem großen Pflaster am Hals im Krankenhaus sowie bei einem anschließenden Familienausflug. "Im Mai entdeckte ich eine Beule an meinem Hals. Ich ging sofort zum Arzt, ließ ein MRT machen und mir wurde gesagt, ich habe eine ​​laterale Halszyste", heißt es dazu in der Bildunterschrift.