Wie ein Superheld: Big Bang Theory-Star Kunal Nayyar bezahlt heimlich Arztrechnungen

"Big Bang Theory"-Star Kunal Nayyar empfindet sein eigenes Vermögen als "Gnade des Universums". Mit seinem Geld hilft er Menschen - und das gelegentlich sogar als Superheld in der Nacht.
Zwölf Jahre lang begeisterte Kunal Nayyar (44) als schüchterner Astrophysiker Raj Koothrappali Millionen Fans weltweit. Die CBS-Sitcom "The Big Bang Theory" machte ihn zwischen 2007 und 2019 nicht nur berühmt, sondern auch steinreich. Das Magazin "Forbes" führte ihn 2015 und 2018 als einen der bestbezahlten TV-Schauspieler überhaupt - mit Jahreseinkommen von bis zu 23,5 Millionen US-Dollar. Eine Million Dollar soll er gegen Ende der Laufzeit von "The Big Bang Theory" pro Episode verdient haben.