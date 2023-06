1 Manche Schüler haben seit Mitte Dezember weder ihre Lehrer noch ihre Schule live gesehen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Gerade mal eine Woche lang konnte ein Teil Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück, jetzt ist erneut Homeschooling angesagt. Manche Jugendlichen geraten zunehmend in einen psychischen Abwärtssog. Der Ludwigsburger Lehrer Arnd Wehner setzt mit Mentaltraining Gegenakzente.









Ludwigsburg - Die Rückkehr in den Wechselunterricht war von kurzer Dauer: Sie währte gerade einmal eine Woche. Und das auch nur für die Schüler der aufgeteilten Klassen, die in jenen fünf Tagen in die Präsenz- statt in die Fernunterricht-Gruppe eingeteilt waren. Manche Schüler, etwa fast die komplette Klassenstufen sieben bis zehn, haben seit Mitte Dezember keine einzige Unterrichtsstunde mehr in ihrer Schule gehabt. Und an einige von ihnen kommen die Lehrer mittlerweile auch kaum noch heran, sagt Arnd Wehner, Pädagoge am Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg. Er versucht, seine Schüler mit Mentaltrainings-Impulsen aufzubauen – und hat dafür ein ikonografisches Motto gewählt.