1 Chris Pratt schwärmt noch immer von seiner Ehefrau. Foto: imago images/ABACAPRESS/Goodman Saul

Seit rund fünf Jahren ist Hollywoodstar Chris Pratt mit seiner Katherine verheiratet. Zu ihrem Geburtstag macht er ihre eine öffentliche Liebeserklärung.











Link kopiert



Chris Pratt (45) ist auch nach rund fünf Jahren Ehe offenbar noch so verliebt in Katherine Schwarzenegger (35) wie am ersten Tag. Das lässt zumindest eine süße Liebeserklärung vermuten, die er an ihrem Geburtstag auf Instagram veröffentlicht hat.