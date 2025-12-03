Tochter Nika ist 18 Jahre alt geworden und Moderatorin Arabella Kiesbauer kann es kaum fassen. Bei Instagram schreibt sie in einem Geburtstagspost: "Eben habe ich dich noch durch die Welt getragen und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag."

Arabella Kiesbauer (56) hat ihrer Tochter Nika zum 18. Geburtstag gratuliert. Bei Instagram veröffentlichte der TV-Star zwei Bilder. Das erste Foto zeigt Kiesbauer mit ihrer Tochter als Baby, auf dem zweiten Bild ist die 18-Jährige deutlich älter und in einem eleganten, blauen Kleid zu sehen. Ihr Rücken ist dabei zur Kamera gedreht.

"18 Jahre. Unglaublich", beginnt Kiesbauer ihren Beitrag. Eben habe sie ihre Tochter "noch durch die Welt getragen und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag. Wie die Zeit vergeht!" Sie sei dankbar und stolz über "die wundervolle, starke und liebevolle junge Frau, die du geworden bist. Bleib genau so, wie du bist. Happy Birthday, mein Schatz!"

Enger Familienzusammenhalt

Arabella Kiesbauer ist seit 2004 mit Florens Eblinger verheiratet. 2007 erblickte Tochter Nika das Licht der Welt, drei Jahre später folgte Sohn Neo. Im Interview mit dem "Kurier" erklärte Kiesbauer 2024: "Die Kinder werden älter und selbstständiger. Damit müssen wir als Eltern auch lernen, umzugehen. Wir waren immer sehr, sehr eng und sehr harmonisch im Umgang miteinander. Und jetzt die Kinder loszulassen ist für uns eine Umstellung, aber es ist der Lauf des Lebens und ein Prozess."

Zu ihrem 20. Hochzeitstag erklärte sie: "So schnell ist die Zeit vergangen, das ist uns gar nicht so vorgekommen wie 20 Ehejahre." Sie fügte an: "Und zu sagen, wir lieben uns immer noch und sind glücklich miteinander, ist auch etwas, worauf wir stolz sind und es auch einfach genießen."

Arabella Kiesbauer prägte in den 1990er-Jahren die deutsche Fernsehlandschaft: Die gebürtige Wienerin moderierte von 1994 bis 2004 ihre Nachmittag-Talkshow "Arabella" auf ProSieben. Danach arbeitete sie vor allem in ihrer Heimat, feierte Erfolge als Moderatorin der ORF-Castingshow "Starmania" oder den österreichischen Versionen von "Bauer sucht Frau", "The Masked Singer" oder "Bares für Rares". Nach längerer TV-Pause in Deutschland feierte sie dieses Jahr als "Kampf der Realitystars"-Moderatorin ihr Comeback.