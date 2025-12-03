Tochter Nika ist 18 Jahre alt geworden und Moderatorin Arabella Kiesbauer kann es kaum fassen. Bei Instagram schreibt sie in einem Geburtstagspost: "Eben habe ich dich noch durch die Welt getragen und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag."
Arabella Kiesbauer (56) hat ihrer Tochter Nika zum 18. Geburtstag gratuliert. Bei Instagram veröffentlichte der TV-Star zwei Bilder. Das erste Foto zeigt Kiesbauer mit ihrer Tochter als Baby, auf dem zweiten Bild ist die 18-Jährige deutlich älter und in einem eleganten, blauen Kleid zu sehen. Ihr Rücken ist dabei zur Kamera gedreht.