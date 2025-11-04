Wie die Deutschen anlegen: Wohin nur mit all dem Geld?

Das Sparen ist ein weit verbreiteter Trend. Doch viele Anleger folgen einem tief sitzenden Sicherheitsbedürfnis und verpassen dabei die aktuellen Chancen, meint unser Autor.
Es wird viel geklagt in diesen wirtschaftlich düsteren Zeiten – dafür gibt es gute Gründe. Für nicht wenige Menschen sinkt der Lebensstandard. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich aber auch, dass die Klagen oftmals auf einem hohen Niveau erhoben werden. Denn das Gros der Bevölkerung lebt weiterhin im meist unauffälligen Wohlstand – mehrheitlich wird die persönliche Finanzlage in Erhebungen als positiv eingeordnet.