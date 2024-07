Wie der Onkel so der Neffe: Deshalb bürgt der Name Krasniqi im Boxsport für Qualität

1 Hat das Herz eines Boxers: Ardian Krasniqi Foto: Baumann

Das Vorbild von Ardian Krasniqi ist sein Onkel: Der frühere Schwergewichts-Champion Luan Krasniqi unterstützt die Karriere seines Neffen, dem er alles zutraut. Das passt zu den ehrgeizigen Zielen des 27-jährigen Rottweilers: Er will Weltmeister werden.











Link kopiert



Glanz strahlt das ältere Backsteingebäude am Stadtrand von Rottweil, das an einem schmalen Weg direkt am Neckar liegt, nicht aus. Muss es aber auch nicht. Welcher Boxer ist schon im Luxus großgeworden? Im Erdgeschoss befindet sich ein spartanisch eingerichtetes Gym, ein Ring ist aufgebaut, Sandsäcke hängen von der Decke. Es riecht nach harter Arbeit. An den Wänden hängen Plakate, Poster und Fotos, auf fast allen ist ein Mann zu sehen: Luan Krasniqi. Er ist das Vorbild des Athleten, der sich hier schindet, um eine ähnlich große Karriere zu machen. Und der den selben Nachnamen trägt.