Wie bei Netflix-Serie: Hohe Strafe nach europaweiten Online-Drogenhandel

Ähnlich wie in der Netflix-Serie „How to sell Drugs online“ hat ein 21-Jähriger aus dem Kreis Ludwigsburg Drogen im Darknet und auf Telegram verkauft. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren hat das Landgericht Stuttgart einen 21-Jährigen verurteilt, der einen illegalen Handel mit Drogen und Medikamenten per Postversand in ganz Europa, aber auch lokal in Hemmingen und Ludwigsburg betrieben hat. Zudem wurde der aus den Geschäften erwirtschaftete Gewinn von knapp 27 500 Euro eingezogen.

Mit dem Urteil entsprach die 4. Große Strafkammer dem Schlussantrag der Verteidigung, die Staatsanwaltschaft hatte eine etwas höhere Strafe von vier Jahren und acht Monaten gefordert. Die Anträge lagen so nah beieinander, da sich die Prozessbeteiligten schon am ersten Tag auf eine sogenannte Prozessverständigung mit einem Strafkorridor zwischen viereinhalb Jahren und vier Jahren und zehn Monaten geeinigt hatten.

Der Vater als Helfershelfer

Nicht zuletzt aufgrund des Geständnisses des 21-Jährigen sah es das Gericht als erwiesen an, dass dieser zwischen Herbst 2023 und Dezember vergangenen Jahres unter Mithilfe seines Vaters, der mittlerweile zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde, einen schwunghaften Drogenhandel mit verschiedenen Drogen und Medikamenten aufgezogen hat. Diese hatte er überwiegend im Darknet und über den Instant-Messaging-Dienst Telegram angeboten. Versandt wurde die Ware nach ganz Europa.

„Einen derart professionellen Handel über das Internet mit Preislisten und Mengenrabatten haben wir noch selten erlebt“, betonte die Vorsitzende Richterin. Der 21-Jährige habe einen großen Kundenkreis von 50 bis 100 Abnehmern gehabt, kein einziger habe sich jemals über seine Ware beschwert. „Er wollte bekannt werden als derjenige mit dem reinsten Stoff im Raum Stuttgart“, führte die Vorsitzende Richterin weiter aus.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Dezember 2023 in einer Telegram-Gruppe Ecstasy, LSD-Trips, psychedelische Substanzen, Amphetamine, Kokain, Haschisch sowie Medikamente wie Ketamin mit einem Mindestabnahmewert von 100 Euro anbot und in Hemmingen auch Ecstasy und LSD-Trips verkaufte. Ein ganz ähnliches Angebot machte er im Juli vergangenen Jahres in einer anderen Telegram-Gruppe noch einmal.

In Salt Lake City Stoff bestellt

Zwei Bestellungen schlugen allerdings fehl: Ein bei einem unbekannten Händler in Salt Lake City im Januar vergangenen Jahres bestelltes Paket mit 1,5 Kilogramm Marihuana wurde von Zollfahndern in Frankfurt sichergestellt. Auch eine Lieferung von 350 Gramm Kokain von einem unbekannten Händler aus den Niederlanden im März vergangenen Jahres kam nicht bei ihm an. Das Rauschgift wurde im Auto seines Vaters, der es in den Niederlanden abgeholt hatte, bei einer Polizeikontrolle auf einem Rastplatz in Emmerich kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze entdeckt.

Im Darknet hatte der 21-Jährige im März vergangenen Jahres mehrere tausend Ecstasy-Tabletten, psychedelische Substanzen, ein Kilogramm Amphetamin, LSD-Trips und verschreibungspflichtige Medikamente angeboten, die er in Hemmingen gelagert hatte, wo er unter der Adresse seines Vaters gemeldet war. In Ludwigsburg hatte er ein Kilogramm Amphetamin für 880 Euro verkauft.

Sehr hoch rechnete die Kammer dem Angeklagten an, dass er sich selbst gestellt hatte und schon während der polizeilichen Ermittlungen ein Geständnis abgelegt hatte. Auch dass der 21-Jährige nicht vorbestraft und selbst drogenabhängig ist, bewerteten die Richter positiv. Negativ fiel allerdings ins Gewicht, dass es sich um große Mengen und eine Vielzahl von Mitteln handelte, was auf professionelle Strukturen und eine hohe kriminelle Energie hindeutete.