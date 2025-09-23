Wie bei Netflix-Serie: Hohe Strafe nach europaweiten Online-Drogenhandel

Ähnlich wie in der Netflix-Serie „How to sell Drugs online“ hat ein 21-Jähriger aus dem Kreis Ludwigsburg Drogen im Darknet und auf Telegram verkauft. Jetzt ist das Urteil gefallen.
Zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren hat das Landgericht Stuttgart einen 21-Jährigen verurteilt, der einen illegalen Handel mit Drogen und Medikamenten per Postversand in ganz Europa, aber auch lokal in Hemmingen und Ludwigsburg betrieben hat. Zudem wurde der aus den Geschäften erwirtschaftete Gewinn von knapp 27 500 Euro eingezogen.