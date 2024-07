Wie bei den Simpsons: Cypress Hill spielen mit Londoner Symphonikern

1 Die Mitglieder der Gruppe Cypress Hill als "Simpsons"-Figuren. Foto: imago images/Everett Collection/20th Century Fox Film Corp.

In der Kultserie "Die Simpsons" geschah es schon 1996. Jetzt lässt die Rap-Gruppe Cypress Hill einen berühmten Gag der Show Wirklichkeit werden: Am Mittwochabend treten sie gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra auf.











"Die Simpsons"-Episode "Homer auf Tournee" (Originaltitel: "Homerpalooza") enthält einen Gag, der sich offenbar so sehr ins Bewusstsein der Fans der Rap-Gruppe Cypress Hill eingebrannt hat, dass er nun Wirklichkeit wird. In der erstmals 1996 erschienenen Folge der beliebten Serie treten die Rapper ("I Wanna Get High") auf einem Musikfestival gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra auf. Und genau das wird jetzt in der ganz realen Welt am Abend des 10. Juli in London passieren, wie die britische "BBC" berichtet.