Wie 3D-Druck unseren Alltag verändert

3D-Druck hat sein Nischendasein längst verlassen und kommt heute auf zahllosen Gebieten zum Einsatz. Wo die Technik bereits heute routinemäßig zum Einsatz kommt und wo noch an ihr geforscht wird.
Der 3D-Druck hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenanwendung für Tüftler zu einer Technologie mit weltweitem Potenzial entwickelt. Wo früher einfache Prototypen aus Plastik entstanden, werden heute Häuser, Implantate oder Schmuckstücke gedruckt. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von großen Bauprojekten über medizinische Innovationen bis hin zu Mode, Lebensmitteln und Alltagsmöbeln. Ein Blick in die wichtigsten Felder des 3D-Drucks.