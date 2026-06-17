Wie 2024 in Stuttgart: Die „Tartan-Army“ bei Bier und Baseball – Schottland-Fans verzaubern Boston

Begeisterung in Boston, Erinnerung an Stuttgart: Schottland-Fans machen in den USA auch beim Baseball auf sich aufmerksam. Und die „Tartan Army“ bleibt noch ein bisschen.
Die Bilder ähneln sich. Vor zwei Jahren zogen schottische Fans bei der Fußball-Europameisterschaft mit Dudelsack und Kilt auch durch Stuttgart und sorgten für eine grandiose Stimmung im Kessel. Zwar verloren die Schotten ihr letztes EM-Gruppenspiel in Stuttgart gegen Ungarn mit 0:1 und schieden sang- und klanglos aus. Viele Stuttgarter dürften sie aber für ihre Feier- und Trinkfestigkeit sowie ihre Herzlichkeit in Erinnerung behalten haben. Nun ist WM in den USA. Und die „Tartan Army“, wie die schottischen Anhänger genannt werden, begeistert die Menschen in Boston.