1 Prinz Harry setzt sich für eine NGO in Angola ein. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Richard Gillard

Prinz Harry ist offenbar überraschend allein nach Angola gereist, um dort Minenfelder zu begehen. Seine Ehefrau Meghan soll aus Sicherheitsgründen zu Hause geblieben sein.











Link kopiert



Prinz Harry (40) soll ohne Ehefrau Herzogin Meghan (43) an seiner Seite an diesem Dienstag nach Angola gereist sein. Das berichtet die britische "Daily Mail". Der 40-jährige Herzog von Sussex ist demnach am Flughafen von Luanda mit einer bestimmten Mission gelandet.