Widerstand in Murrhardt: Aggressiver Partybesucher leistet Widerstand gegen Polizei
Dem Störenfried wurden Handschellen angelegt. Foto: Soeren Stache/dpa

In den frühen Morgenstunden am Sonntag eskaliert in Murrhardt-Fornsbach eine Feier: Ein 29-Jähriger weigert sich, die Halle zu verlassen, und widersetzt sich der Polizei.

Ein 29-jähriger Partybesucher hat laut Polizeiangaben im Murrhardter Teilort Fornsbach (Rems-Murr-Kreis) am Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr durch sein aggressives Verhalten mehrfach eine Feier in der Emil-Kasper-Straße gestört. Auch weigerte er sich, die Halle zu verlassen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife soll sich der 29-Jährige uneinsichtig und aggressiv verhalten haben.

 

Als er trotz wiederholter Aufforderungen seinen Namen nicht nennen und immer wieder weglaufen wollte, wurde er am Arm festgehalten. Aus dem Griff versuchte er sich mehrfach zu befreien. Schließlich mussten ihm Handschließen angelegt werden, und er wurde zum Polizeirevier gebracht. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

 