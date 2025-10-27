Widerstand in Murrhardt: Aggressiver Partybesucher leistet Widerstand gegen Polizei

Als er trotz wiederholter Aufforderungen seinen Namen nicht nennen und immer wieder weglaufen wollte, wurde er am Arm festgehalten. Aus dem Griff versuchte er sich mehrfach zu befreien. Schließlich mussten ihm Handschließen angelegt werden, und er wurde zum Polizeirevier gebracht. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.