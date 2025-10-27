Widerstand in Murrhardt: Aggressiver Partybesucher leistet Widerstand gegen Polizei

In den frühen Morgenstunden am Sonntag eskaliert in Murrhardt-Fornsbach eine Feier: Ein 29-Jähriger weigert sich, die Halle zu verlassen, und widersetzt sich der Polizei.
Ein 29-jähriger Partybesucher hat laut Polizeiangaben im Murrhardter Teilort Fornsbach (Rems-Murr-Kreis) am Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr durch sein aggressives Verhalten mehrfach eine Feier in der Emil-Kasper-Straße gestört. Auch weigerte er sich, die Halle zu verlassen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife soll sich der 29-Jährige uneinsichtig und aggressiv verhalten haben.