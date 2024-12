Widdern: Krippenfeier bei abgebrannter Kirche

1 Trotz Brand soll es eine Krippenfeier in Widdern geben. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Im Sommer brennt ein katholisches Gotteshaus bis auf die Grundmauern nieder. Noch ist unklar, ob es einen Neubau gibt. Eine Krippenfeier an Heiligabend ist aber dennoch geplant.











Link kopiert



Vier Monate nach dem Brand einer Kirche in Widdern (Kreis Heilbronn) sind die Aufräumarbeiten im Gange. Ob an der Stelle wieder eine neue Kirche gebaut wird, ist noch unklar. Ein Zeichen der Hoffnung wird zu Weihnachten gesetzt: Die Kirchengemeinde plant an Heiligabend auf der Wiese, wo die Kirche stand, eine Krippenfeier.