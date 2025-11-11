Was für ein Auftritt: Bei der London-Premiere des zweiten "Wicked"-Teils haben Cynthia Erivo und Ariana Grande am Montagabend wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerinnen erschienen in ausladenden Roben.
Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) sind für ihre extravaganten Auftritte bekannt. Auch bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" (im Original: "Wicked: For Good") am Montagabend in London enttäuschten sie ihre Fans nicht. Beide Schauspielerinnen erschienen in opulenten Ballroben. Ihre Looks bildeten einen starken Kontrast zu den pinkfarbenen und grünen Outfits, die sie im vergangenen Jahr bei der Promotion des ersten Films getragen hatten. Passend zum düsteren Ton des Sequels wählte das Duo für die britische Hauptstadt dramatische Outfits.