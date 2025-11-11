Was für ein Auftritt: Bei der London-Premiere des zweiten "Wicked"-Teils haben Cynthia Erivo und Ariana Grande am Montagabend wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerinnen erschienen in ausladenden Roben.

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) sind für ihre extravaganten Auftritte bekannt. Auch bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" (im Original: "Wicked: For Good") am Montagabend in London enttäuschten sie ihre Fans nicht. Beide Schauspielerinnen erschienen in opulenten Ballroben. Ihre Looks bildeten einen starken Kontrast zu den pinkfarbenen und grünen Outfits, die sie im vergangenen Jahr bei der Promotion des ersten Films getragen hatten. Passend zum düsteren Ton des Sequels wählte das Duo für die britische Hauptstadt dramatische Outfits.

Vintage-Pailettenkleid und Prada-Robe Ariana Grande glänzte in einem schwarzen Vintage-Kleid, das mit Pailletten besetzt war und laut "Daily Mail" von dem legendären Kostümbildner Gilbert Adrian stammt, der 1939 die Kostüme für "Der Zauberer von Oz" entwarf. Ihre Kollegin Erivo trug ein marineblaues, maßgeschneidertes Kleid von Prada, mit Details aus PVC-Leder, einem Gürtel in der Taille und einem Bustier-Ausschnitt sowie Schmuck von Roberto Coin. Die beiden Frauen zeigten einmal mehr, wie gut sie sich verstehen. Sie posierten Hand in Hand und strahlten sich immer wieder an.

Jonathan Bailey (37), frisch gekürter "Sexiest Man Alive 2025" des "People"-Magazins, zeigte sich ebenfalls gut gelaunt vor den Fotografen. Auch er hatte sich für dunklere Töne entschieden, trug einen weiten, grauen Anzug und einen dunkelgrauen Anzug. Daran hatte er einen roten Anstecker zu Ehren des Remembrance Day geheftet. Tuschelthema des Abends: Arianas Freund Ethan Slater gehörte zu den ersten Gästen auf dem roten Teppich, posierte aber nicht mit ihr für Fotos. Zuvor waren Gerüchte über eine womögliche Trennung aufgekommen.

Der zweite Filmteil "Wicked: For Good" kommt am 19. November in die deutschen Kinos. Er bildet den Abschluss der Geschichte der berühmten zwei Hexen von Oz und basiert auf dem erfolgreichen Musical, das 2003 Premiere feierte. Der erste Filmteil war im Dezember 2024 erschienen.