Obwohl die Prognosen leicht unterboten wurden: "Wicked: Teil 2" ist noch besser an den Kinokassen gestartet als der Vorgänger vor einem Jahr. Das bedeutet einen neuen Rekord.

Ein Jahr nach Teil eins ist der Hype um die Hexen Glinda und Elphaba noch größer. "Wicked: Teil 2" hat laut "Variety" an seinem ersten Wochenende in den USA 150 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit stehen 226 Millionen zu Buche. Die ersten Prognosen vom Sonntag hat die Fortsetzung damit leicht unterboten. Sie gingen von 151 Millionen US-Dollar bzw. 228 Millionen Dollar aus.

Trotz dieser minimalen Enttäuschung hat "Wicked: Teil 2" die Zahlen des Vorgängers klar übertroffen. Part eins war vor ziemlich genau einem Jahr mit 112,5 Millionen US-Dollar gestartet. Weltweit kamen Ende November 2024 164,2 Millionen Dollar zusammen. Dank Mundpropaganda ist das Interesse an der Musical-Adaption seitdem deutlich gestiegen.

Cynthia Erivo und Ariana Grande pulverisieren eigenen Rekord

Teil eins hatte trotz der im Vergleich zum Nachfolger schwächeren Zahlen einen Rekord aufgestellt. "Wicked" mutierte 2024 zur erfolgreichsten Verfilmung eines Broadway-Musicals der Kinogeschichte. "Les Misérables" wurde locker abgehängt. Der Film mit Hugh Jackman spielte 2012 zum Start nur 103 Millionen ein.

Das bedeutet logischerweise: Da seit "Wicked" kein erfolgreicheres Musical startete, pulverisierten Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32) mit "Wicked: Teil 2" ihren eigenen Rekord.

Jahresrekord verpasst

Einen weiteren Rekord hat die "Wicked: Teil 2" aber verpasst. In der Liste der erfolgreichsten Starts des US-Kinojahrs 2025 bleibt für das "Zauberer von Oz"-Prequel "nur" Platz 2. "Ein Minecraft Film" liegt hier mit 162 Millionen Dollar deutlich vorne. Die Hexen verwiesen immerhin das Realfilm-Remake von "Lilo & Stitch" (146 Mio.) auf Rang drei.