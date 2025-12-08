Der Oscar-Favorit "One Battle After Another" dominiert die Nominierungen für die Golden Globes 2026: Neunmal ist der Film mit Leonardo DiCaprio vertreten. Enttäuschend fällt dagegen das Abschneiden von "Wicked: Teil 2" aus.

Nach seinen Erfolgen bei den Gotham Awards sowie den Kritikerpreisen in New York und Los Angeles setzt "One Battle After Another" seinen Siegeszug fort und dominiert nun auch die Golden-Globe-Nominierungen. Die Polit-Groteske mit Leonardo DiCaprio kommt auf neun Nennungen. Mehr schafften in der Geschichte der Globes nur zwei Filme: "Nashville" (1975) mit elf und "Emilia Perez" im Vorjahr mit zehn Nominierungen. "One Battle After Another" tritt als bester Film an und ist außerdem in den Kategorien Regie, Drehbuch und Musik vertreten. Hinzu kommen fünf (!) Nominierungen für Darsteller.

Komiker Marlon Wayans (53) und Schauspielerin Skye P. Marshall (44) gaben die Nominierungen am Montag (8. Dezember) in Los Angeles bekannt.

Beste Komödie/Musical: "Wicked Teil 2" geht leer aus

"One Battle After Another" ist unter anderem als bester Film in der Sparte Komödie/Musical nominiert. Überraschend fehlt in dieser Kategorie "Wicked: Teil 2". "One Battle After Another" bekommt es stattdessen mit "Blue Moon", "Bugonia", "Marty Supreme", "No Other Choice" und "Nouvelle Vague" zu tun.

Leonardo DiCaprio stößt als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical auf namhafte Konkurrenz. Nominiert sind außerdem Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), George Clooney ("Jay Kelly") und Ethan Hawke ("Blue Moon"). Hinzu kommen Jesse Plemons ("Bugonia") sowie der Südkoreaner Lee Byung-hun ("No Other Choice").

Als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical hält immerhin Cynthia Erivo die Flagge von "Wicked: Teil 2" hoch. Sie konkurriert mit Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Chase Infiniti ("One Battle After Another"), Amanda Seyfried ("The Testament of Ann Lee") und Emma Stone ("Bugonia").

Dwayne Johnson als bester Drama-Darsteller

Bei den Dramen ragt "Sentimental Value" heraus. Die norwegische Familiengeschichte bringt es auf insgesamt acht Nominierungen und ist damit hinter "One Battle After Another" der zweiterfolgreichste Film. In der Kategorie "Bestes Drama" tritt "Sentimental Value" gegen "Blood & Sinners", "Frankenstein", "Hamnet", "Secret Agent" und "Ein einfacher Unfall" an.

Mit seiner ersten großen ernsthaften Rolle hat es Dwayne Johnson in die Riege der besten Drama-Hauptdarsteller geschafft. Für seine Darstellung in "The Smashing Machine" tritt er gegen Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), Wagner Moura ("Secret Agent"), Joel Edgerton ("Train Dreams"), Oscar Isaac ("Frankenstein") und "Springsteen"-Darsteller Jeremy Allen White an.

Bei den Drama-Hauptdarstellerinnen trifft Renate Reinsve aus "Sentimental Value" auf Jessie Buckley ("Hamnet"), Jennifer Lawrence ("Die My Love"), Julia Roberts ("After the Hunt"), Tessa Thompson ("Hedda") und Eva Victor ("Sorry, Baby").

Nebenrollen-Doppel für "One Battle After Another" und "Sentimental Value"

Bei den Nebenrollen wird nicht zwischen Drama und Komödie unterschieden. Bei den Männern sind mit Benicio del Toro und Sean Penn gleich zwei Darsteller aus "One Battle After Another" nominiert. Komplettiert wird die Kategorie durch Jacob Elordi ("Frankenstein"), Paul Mescal ("Hamnet"), Adam Sandler ("Jay Kelly") und Stellan Skarsgård ("Sentimental Value").

Bei den Nebendarstellerinnen ist "Sentimental Value" doppelt vertreten - mit Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas. Außerdem nominiert sind Emily Blunt ("The Smashing Machine"), Ariana Grande ("Wicked: Teil 2"), Amy Madigan ("Weapons") und Teyana Taylor ("One Battle After Another").

Der deutsche Film "In die Sonne schauen" schaffte es nicht unter die besten sechs nicht-englischsprachigen Filme. Hier gilt "Sentimental Value" als deutlicher Favorit.

"White Lotus" und "Adolescence" dominieren bei den Serien

Bei den Serien dominiert "The White Lotus". Die dritte Staffel der bissigen Gesellschaftssatire ist als bestes Drama nominiert; hinzu kommen fünf Nominierungen in den Nebenrollen (Walton Goggins, Jason Isaacs, Carrie Coon, Parker Posey und Aimee Lou Wood).

Die zweitmeisten Nominierungen erhielt "Adolescence" - insgesamt fünf. Neben dem Hauptpreis als beste Miniserie gehen auch vier Darsteller ins Rennen.

Die Verleihung der Golden Globes steigt am 11. Januar 2026. Wie im Vorjahr führt Komikerin Nikki Glaser (41) durch die Gala.