1 Knallharter Arbeitsethos: Cynthia Erivo auf dem roten Teppich. Foto: imago/imageSPACE / CraSH/imageSPACE

Cynthia Erivo hat für ihre Rolle der Elphaba in "Wicked" kaum geschlafen - drei Stunden pro Nacht mussten reichen. Wegen ihres aufwändigen Make-ups und des täglichen Workouts musste die Schauspielerin um ein Uhr nachts aufstehen.











Cynthia Erivo (37) hat für ihre Rolle der Elphaba in "Wicked" fast gänzlich auf Schlaf verzichtet. In einer Frage-Antwort-Runde in Los Angeles berichtete die Schauspielerin laut "People" von ihrem knallharten Arbeitsethos.