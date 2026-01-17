Entscheidung in Aachen: Karlspreis für früheren Europäische-Zentralbank-Chef Draghi

1 Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet (Archivbild). Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi erhält dieses Jahr den Karlspreis, die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Das teilte das Karlspreis-Direktorium in Aachen mit.











