Wichtigster Architekturpreis des Landes für Böblinger Kita: Großer Hugo für Haus der kleinen Leute

1 Die Kita Breslauer Straße ist nicht nur außen hui, sondern auch innen – das wird gewürdigt mit dem wichtigsten Architekturpreis des Landes. Foto: Stefanie Schlecht

Hugo-Häring-Landespreis: Die Kindertagesstätte in der Breslauer Straße in Böblingen bekommt erneut einen wichtigen Architekturpreis.











Sie hat nach dem „kleinen“ nun auch den „großen Hugo“ geholt: Die Kindertagesstätte in der Breslauer Straße in Böblingen ist mit dem Hugo-Häring-Landespreis ausgezeichnet worden, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr die Hugo-Häring-Auszeichnung (den kleinen Hugo) gewonnen hatte. Damit zählt das Gebäude des Stuttgarter Büros Franke Seiffert Architekten zu den acht Wohnhäusern und öffentlichen Bauten aus Baden-Württemberg, das die Jury des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg jetzt gekürt hat. Der Preis ist eine sehr bedeutsame Würdigung für das Haus, in dem sich kleine Leute wohlfühlen sollen.