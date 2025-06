1 Selenskyj traf König Charles auf Schloss Windsor. Foto: Jonathan Brady/PA Photos

Wolodymyr Selenskyj war zu einem Mittagessen bei König Charles III. auf Schloss Windsor geladen. Das Treffen fand nur Stunden nach schweren russischen Angriffen auf die Ukraine statt.











Link kopiert



Wolodymyr Selenskyj (47), meist in olivgrüner Militärkleidung zu sehen, hat am Montag Schloss Windsor in einem schwarzen Blazer und schwarzen Hosen besucht. Der ukrainische Präsident war zu einem Mittagessen bei König Charles III. (76) geladen.