Wichtiges Gerichtsurteil: Nicht jede Klinik darf untergewichtige Frühgeborene behandeln

1 Die Behandlung Frühgeborener setzt große Erfahrung des medizinischen Teams voraus. Foto: dpa//Waltraud Grubitzsch

Ein Gericht bestätigt, dass Krankenhäuser Expertise aufgrund genügend hoher Fallzahlen pro Jahr nachweisen müssen, um sich um diese Risikogruppe zu kümmern.











Eine sehr wichtige Entscheidung für die medizinische Versorgung von Frühgeburten in Deutschland: Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Urteil, das unserer Zeitung vorliegt, entschieden, dass ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), des höchsten Gremiums der Selbstverwaltung im Gesundheitswesens, aus dem Jahr 2021 rechtens und verhältnismäßig war, in einem gestuften Verfahren die Mindestmenge an Fällen heraufzusetzen, die Kliniken erbringen müssen, um die Versorgung von extrem untergewichtigen Frühgeborenen übernehmen zu können.