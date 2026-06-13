Wichtiger Tag für die Einjährige: Prinzessin Ines verzaubert bei Schwedens royalem Jubiläum

Nicht nur Carl Gustaf und Silvia feiern heute ein Jubiläum: Auch für Sofia und Carl Philip ist der 13. Juni ein besonderer Tag. Vor elf Jahren heiratete das Paar an diesem Datum, vergangenes Jahr wurde Tochter Ines getauft. Und die wurde beim heutigen Gottesdienst zum heimlichen Star.
Schweden feiert am heutigen Samstag die Goldene Hochzeit von König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82). Um den Feiertag Mittsommer am kommenden Wochenende nicht zu überlagern, wurden die Feierlichkeiten zum 50. Ehejubiläum kurzerhand um eine Woche vorgezogen. Damit fällt das Fest auf einen weiteren besonderen Jahrestag: Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia (71) gaben sich am 13. Juni 2015 das Jawort. Heute jährt sich der Tag zum elften Mal.