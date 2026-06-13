Wichtiger Tag für die Einjährige: Prinzessin Ines verzaubert bei Schwedens royalem Jubiläum

Nicht nur Carl Gustaf und Silvia feiern heute ein Jubiläum: Auch für Sofia und Carl Philip ist der 13. Juni ein besonderer Tag. Vor elf Jahren heiratete das Paar an diesem Datum, vergangenes Jahr wurde Tochter Ines getauft. Und die wurde beim heutigen Gottesdienst zum heimlichen Star.

Schweden feiert am heutigen Samstag die Goldene Hochzeit von König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82). Um den Feiertag Mittsommer am kommenden Wochenende nicht zu überlagern, wurden die Feierlichkeiten zum 50. Ehejubiläum kurzerhand um eine Woche vorgezogen. Damit fällt das Fest auf einen weiteren besonderen Jahrestag: Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia (71) gaben sich am 13. Juni 2015 das Jawort. Heute jährt sich der Tag zum elften Mal.

Besonderer Tag für Prinzessin Ines und ihre Eltern Doch nicht nur ihr elfter Hochzeitstag macht das Datum besonders: Auch die Taufe ihrer Tochter Ines (1) fiel vor genau einem Jahr auf diesen Tag. Beim feierlichen Dankgottesdienst Te Deum in der Schlosskirche zeigte sich die Familie in gewohnt stilvoller Bestform. Carl Philip und Sofia kamen gemeinsam mit ihren vier Kindern: Prinz Alexander (10), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (5) und der kleinen Prinzessin Ines.

Besonders viel Aufmerksamkeit zog der jüngste Royal auf sich: Carl Philip trug seine Tochter liebevoll auf dem Arm. Ines trug ein hellblaues, geblümtes Kleidchen, während Sofia in einem eleganten All-Pink-Look erschien. Während des Gottesdienstes selbst saß die Einjährige dann auf dem Schoß ihrer Mutter - und wurde mit charmanten Blicken zum heimlichen Star im Publikum.

Straffes Programm für die Royals

Nach dem Gottesdienst folgt für die schwedische Königsfamilie ein dicht getakteter Festtag: Eine Bootstour und Kutschfahrt durch Stockholm stehen ebenso auf dem Programm wie ein Konzert im Kungsträdgården und ein offizieller Empfang in der Oper. Den Abschluss bildet ein privates Dinner im Schloss - ausgerichtet von Carl Gustaf und Silvia für Familie und enge Freunde.

Ob Prinzessin Ines wie voraussichtlich ihre drei älteren Brüder bei allen Programmpunkte dabei sein wird, ist noch offen.