Von "The Conjuring" zu "The Last of Us": Schauspieler Patrick Wilson hat eine bedeutsame Rolle in der Videospiel-Adaption von HBO ergattert.

Schauspieler Patrick Wilson (52), der zuletzt vor allem für seinen Part in dem erfolgreichen Grusel-Franchise "The Conjuring" bekannt war, heuert bei einer weiteren erfolgreichen Horrorreihe an. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, schlüpft Wilson in der dritten Staffel der postapokalyptischen Zombie-Serie "The Last of Us" in die Rolle eines ganz bestimmten Arztes, der maßgeblich für den bisherigen Verlauf der Serie verantwortlich ist.

Wilson wird demnach die Figur namens Jerry spielen, den Vater der Antagonistin aus Staffel zwei, Abby (Kaitlyn Dever, 29). Alle Fans der Serie, die die gleichnamige Videospielreihe gezockt haben, auf der die HBO-Serie basiert, wissen bereits, wie bedeutsam der Part ist.

Viele Rückkehrer und eine Neubesetzung

In ihren jeweiligen Rollen werden neben Dever, aus deren Perspektive die dritte Season wohl weitestgehend erzählt wird, auch Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna und Jeffrey Wright zurückkehren. Neu besetzt wurde hingegen der Part von Danny Ramirez. Nach nur einer Staffel ist er ausgestiegen, an seiner Stelle wird Jorge Lendeborg Jr. als Manny Alvarez zu sehen sein.

Es kommt aber nicht nur vor der Kamera zu einer Veränderung. Neil Druckmann, der das Computerspiel entwickelte, auf dem die Serie basiert, ist diesmal nicht als Drehbuchautor oder Regisseur dabei. Co-Schöpfer Craig Mazin wird fortan allein die Geschicke der Serie lenken.

"The Last of Us" spielt 20 Jahre nach dem Untergang der modernen Zivilisation durch einen Zombie-ähnlichen Pilzbefall. In Staffel eins wurde Joel (Pedro Pascal), ein abgehärteter Überlebender, angeheuert, um die 14-jährige Ellie (Ramsey) aus einer repressiven Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Auftrag begann, entwickelte sich schnell zu einer brutalen und herzzerreißenden Reise.

In Staffel zwei bekamen es die beiden dann mit einer neuen Gruppe an Überlebenden zu tun, angeführt von besagter Abby, deren Schicksal auf grausame Weise mit jenem von Joel und Ellie verbunden ist.

Die dritte Staffel von "The Last of Us" befindet sich seit Anfang 2026 in der Mache und wird aller Voraussicht nach im Verlauf des kommenden Jahres via HBO Max und hierzulande wohl auch auf Sky beziehungsweise Wow zu sehen sein.