Von "The Conjuring" zu "The Last of Us": Schauspieler Patrick Wilson hat eine bedeutsame Rolle in der Videospiel-Adaption von HBO ergattert.
Schauspieler Patrick Wilson (52), der zuletzt vor allem für seinen Part in dem erfolgreichen Grusel-Franchise "The Conjuring" bekannt war, heuert bei einer weiteren erfolgreichen Horrorreihe an. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, schlüpft Wilson in der dritten Staffel der postapokalyptischen Zombie-Serie "The Last of Us" in die Rolle eines ganz bestimmten Arztes, der maßgeblich für den bisherigen Verlauf der Serie verantwortlich ist.