Gute Laune bei Ed Sheeran (33): Am Samstag (15. Dezember) verfolgte der Musiker im Molineux-Stadion das Premier-League-Auswärtsspiel seiner Fußballmannschaft Ipswich Town.

Sheeran hatte offenbar blendende Laune und strahlte in einer Tour. Auf Fotos ist zu sehen, wie er in einer schwarzen Jacke mit dem Emblem seiner Mannschaft zusammen mit Mark Ashton, dem CEO von Ipswich Town, und einem Freund auf der Tribüne das Spiel verfolgt und lacht. Immer wieder posiert der Popstar dabei mit Fans und Anhängern für gemeinsame Bilder.

Schon vor einigen Wochen war in sozialen Netzwerken ein Mural zu sehen, dass Sheeran am Stadion seiner Mannschaft bekommen hat. Auf Instagram posteten er und der Künstler ein Foto von Sheeran vor dem Gemälde. Der Sänger schrieb darüber am Samstag in einer Instagram-Story: "Es ist eine große Ehre, ein Wandbild in Ipswich außerhalb des Stadions zu haben." Dass seine Mannschaft, die in der Premier League gegen den Abstieg kämpft, dann noch mit 2:1 gegen den direkten Rivalen Wolverhampton Wanderers gewonnen hat, dürfte den Popstar gefreut haben.

Sheeran schon komplett in Weihnachtsstimmung

In den letzten Tagen zeigte sich Sheeran auf seinen Instagram-Account schon in besonderer Weihnachtsstimmung: Er postete Videos, auf denen er unter einem Weihnachtsbaum musiziert, machte Werbung für seinen Weihnachtssong "Under The Tree", für den Netflix-Film "That Christmas" und teilte private Weihnachtsbilder aus den letzten Jahren.

Vielleicht hat auch die Tatsache, dass Sheeran vor kurzem sein neues Album fertiggestellt hat, mit der guten Laune zu tun. Im Gespräch mit "Variety" sagte der Musiker vor wenigen Tagen, dass es sich anfühle, als würde er "zum ersten Mal seit langer Zeit wieder großen Pop machen. Es ist ziemlich aufregend". Einen Titel oder ein Release-Datum kommunizierte er noch nicht.