Wichtige Verkehrsachse: Bonner Nordbrücke bis auf weiteres voll gesperrt

Eine wichtige Ost-West-Autobahnbrücke ist ab sofort dicht: Wegen Schäden am Tragwerk sperrt die Autobahn GmbH die A565-Rheinbrücke Bonn-Nord.
Bonn - Eine wichtige Autobahnbrücke über den Rhein bei Bonn ist wegen neu entdeckter Schäden am Tragwerk bis auf weiteres komplett für den Verkehr gesperrt worden. Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit. Die Brücke im Verlauf der Autobahn 565 zählt zu den wichtigsten Verkehrsachsen der Region.