König Charles hat sich mit Oscarpreisträgerin Cate Blanchett zu einem besonderen Podcast getroffen. In Schloss Windsor sprachen die beiden über die weltberühmte Millennium Seed Bank und ihre Rolle im Kampf gegen Klimawandel und Artensterben.
Im Juli trafen sich zwei ungewöhnliche Gesprächspartner in einem sonnigen Eck von Schloss Windsor: King Charles (76) und Hollywoodstar Cate Blanchett (56). Was die beiden zusammenführte, war ein dringendes Anliegen, das dem Monarchen seit Jahrzehnten am Herzen liegt - der Schutz der Natur.