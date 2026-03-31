Wegen der fehlenden Abfuhrtage finden vor und nach Ostern die Tonnenleerungen in den Kommunen des Landkreises teilweise nicht am gewohnten Wochentag statt.

Die bevorstehenden Osterfeiertage haben auch Einfluss auf die Abfallentsorgung im Landkreis. Wegen der fehlenden Abfuhrtage finden die Tonnenleerungen teilweise nicht am gewohnten Wochentag statt. Darauf weist die Abfallwirtschaft Rems-Murr in einer Mitteilung hin. Wer nachschauen möchte: Die Terminverschiebungen sind in den Entsorgungskalendern bereits berücksichtigt und mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Die Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen im Rems-Murr-Kreis über Ostern sind wie folgt: An den gesetzlichen Feiertagen Karfreitag (3. April) und Ostermontag (6. April) bleiben alle Einrichtungen der Abfallwirtschaft Rems-Murr geschlossen. Anders verhält es sich beim Tag dazwischen: Am Ostersamstag sind die Entsorgungszentren in Backnang, Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden regulär geöffnet.

Wertstoffhof Murrhardt am Mittwoch geöffnet

Die Grüngutplätze im Rems-Murr-Kreis bleiben am Ostersamstag geschlossen, die Wertstoffhöfe sind regulär geöffnet. Einen besonderen Service gibt es am Wertstoffhof in Murrhardt. Dieser öffnet in der Woche vor Ostern an diesem Mittwoch, 1. April, von 13 bis 18 Uhr.

Wer zwingend am Ostersamstag Problemabfälle entsorgen muss, kann dies nach Empfehlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr auf den Sammelstellen in Waiblingen oder Winnenden erledigen. An Brückentagen wird es erfahrungsgemäß etwas voller, Wartezeiten lassen sich kaum vermeiden.

Eventuell großer Andrang am Brückentag

Ein AWRM-Sprecher umschreibt den Sachverhalt mit diesen originellen Worten: „Wer also nicht ganz dringend Abfälle entsorgen muss, genießt am besten die Ostertage in Ruhe und verschiebt die Anlieferung von Abfall oder Wertstoff auf einen späteren Zeitpunkt.

Wer über diese Infos hinaus noch Fragen hat, kann sich an die Abfallwirtschaft Rems-Murr wenden: Die AWRM-Abfallberatung ist unter der Telefonnummer 0 71 51/70 72 0 erreichbar, außerdem per E-Mail unter info@awrm.de.