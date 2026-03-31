Wegen der fehlenden Abfuhrtage finden vor und nach Ostern die Tonnenleerungen in den Kommunen des Landkreises teilweise nicht am gewohnten Wochentag statt.
Die bevorstehenden Osterfeiertage haben auch Einfluss auf die Abfallentsorgung im Landkreis. Wegen der fehlenden Abfuhrtage finden die Tonnenleerungen teilweise nicht am gewohnten Wochentag statt. Darauf weist die Abfallwirtschaft Rems-Murr in einer Mitteilung hin. Wer nachschauen möchte: Die Terminverschiebungen sind in den Entsorgungskalendern bereits berücksichtigt und mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet.