Wichtige Stammkräfte fehlen: SV Leonberg/Eltingen kämpft sich mit nur zehn Feldspielern zum Sieg

Oberligist SV Leonberg/Eltingen feiert mit 31:27 bei der SG H2Ku Herrenberg den dritten Auswärtssieg in Folge, obwohl zwei Stammkräfte fehlen und einige Spieler angeschlagen sind.
Die Ausgangslage für die Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Duell bei der SG H2Ku Herrenberg war alles andere als rosig: Im Training hatten mehrere Akteure wegen Krankheit und Verletzungen gefehlt – in Bernhard Kutzner und Christoph Hönig (als Trainer der Frauen des TSV Denkendorf gefordert) fehlten zwei wichtige Stammkräfte, einige andere aus dem zehn Feldspieler umfassenden Kader hatten nur das Abschlusstraining am Donnerstag mitmachen können.