Wichtige Formalie: Machtwechsel rückt näher: US-Wahlleute besiegeln Trumps Sieg

1 Ab dem 20. Januar waltet er wieder im Weißen Haus: Donald Trump. (Archivbild) Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa

Das Prozedere ist ebenso unspektakulär wie unverzichtbar: Die Wahlleute in den USA haben das Ergebnis der Präsidentschaftswahl bestätigt. Bis zu Trumps Amtsübernahme fehlen nur noch wenige Schritte.











Link kopiert



Washington - Die Abstimmung der Wahlleute in den USA ist abgeschlossen – und der designierte Präsident Donald Trump seiner Amtsübernahme damit einen Schritt nähergerückt. Hawaii setzte am Dienstagabend (Ortszeit) den Schlusspunkt in dem Prozedere: Die vier Wahlleute des Bundesstaats im Pazifik stimmten – entsprechend dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 5. November – für die Demokratin Kamala Harris. Den Auftakt hatten am Dienstagmorgen die zehn Wahlleute des Bundesstaats Maryland an der Ostküste gemacht.