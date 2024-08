Wichtige Bauprojekte in der Wilhelma: Wo soll die Terra Australis vergrößert werden?

1 Das Schwingaffenhaus soll abgerissen werden und die Terra Australis vergrößert. Foto:

Vor einem Jahr war sie eröffnet worden. Jetzt gibt es Erweiterungspläne für die Terra Australis im Stuttgarter Zoo.











Link kopiert



Die Wilhelma ist in einem steten Wandel und verändert immer wieder ihr Gesicht. An einigen Stellen gibt es schon Baustellen, andere sind in Planung. Einmal mehr gerät nun die Australienwelt in den Fokus, die vor einem Jahr im sanierten Menschenaffenhaus in Betrieb genommen wurde. Wie aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht, soll auf dem Gelände des Alten Schwingaffenhauses die Australienwelt vergrößert werden. Welche Tiere dann dort einziehen, ist noch unklar.