13 Perfekte Location für die EM: Daniel Bucovarov im neuen Wichtel-Lokal im Cannstatter Bahnhof. Dort gibt es selbst gebrautes Bier und Flammkuchen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Bier dürfte während der Europameisterschaft nicht ausgehen: Die Stuttgarter Lokalbrauereien haben sich auf das Großereignis vorbereitet. Die Neueröffnungen Wichtel und Brauhaus Eins hoffen auf viel Zuspruch, Sophie’s Brauhaus dagegen auf schlechtes Wetter.











Auf die Eröffnung musste Daniel Bucovarov lange warten, aber nun kam sie zum richtigen Zeitpunkt: Seit zwei Monaten wird in der neuen Filiale der Lokalbrauerei Wichtel im Cannstatter Bahnhof Bier ausgeschenkt. „Es ist der perfekte Standort für die Europameisterschaft“, sagt der Betriebsleiter und schaut dabei sehr zufrieden aus. Denn wenn der VfB ein Heimspiel hat, ist die Gaststätte und der Biergarten mit den rund 500 Sitzplätzen gleich zwei Mal gefüllt – vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff. Während der Europameisterschaft rechnen die Stuttgarter Brauhäuser mit einem Ansturm. Carls Brauhaus befindet sich am Schlossplatz schließlich mitten im Geschehen. In Sophie’s Brauhaus hat der Braumeister vorsichtshalber Überstunden gemacht. Und Oliver Kupresakovic will mit trendigem Tankbier die Fußballfans ins Bosch-Areal locken. „Das Bier geht uns nicht aus“, verspricht auch der Wichtel-Chef.